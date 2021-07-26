Четыре кузбассовца с патологиями скончались от коронавируса

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Число жертв коронавирусной инфекции в Кемеровской области выросло за минувшие сутки.

Как сообщили власти региона, за минувший день в Кузбассе зафиксировано сразу семь случаев смерти пациентов с COVID-19. Специалисты отметили, что погибшие имели патологии.

– У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Калтане.
У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой-системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Юргинском муниципальном округе.
У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Прокопьевске.
У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкопатологии. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке, – указано в сводке.

Кроме того, сегодня стало известно о 209 новых пациентах, зараженных китайским вирусом.


В общей сложности с начала пандемии в Кемеровской области было подтверждено 45 051 случаев COVID-19. К настоящему времени в Кузбассе продолжают получать лечение 1 906 человек, а под наблюдением остаются 15 692 жителей области.


На территории шахтерского края к настоящему дню скончались 952 пациента.

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