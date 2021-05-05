Четыре человека утонули во время отдыха на воде в Кузбассе за выходные

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В Кемеровской области погибли несколько местных жителей, которые отправились отдохнуть на пляж в состоянии алкогольного опьянения.

За минувшие выходные дни в водоемах шахтерского края утонули четыре человека: три случая зарегистрировано в Таштаголе и один в Новокузнецком районе.


Так, в поселке Спасск 22 -летняя женщина в компании подруги распивала спиртное на берегу реки Кондома, а затем приятельницы решили зайти в воду, но вернуться на берег удалось только одной. При этом из-за сильного алкогольного опьянения выжившая не смогла вспомнить подробности трагедии.


В нетрезвом рассудке утонул и 69-летний мужчина, отдыхавший на реке Шалыменок, протекающей вблизи его жилища. Позже выяснилось, что тело погибшего унесло течением на расстояние 700 метров.


Скончались в Кузбассе двое других жителей, 55 и 36 лет, которые под воздействием спиртных напитков катались на лодке.


В данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествий, а также причин смерти погибших. В результате доследственных проверок будут приняты процессуальные решения, передает пресс-служба СУ СК по Кузбассу.

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