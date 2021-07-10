Четыре человека стали жертвами коронавируса за сутки в Кузбассе

По состоянию на 10 июля в Кузбассе от коронавирусной инфекцией умерли четыре человека за последние сутки. Стало известно, где проживали погибшие.

— У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания печени. Он проживал в Новокузнецком муниципальном районе. У мужчины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Прокопьевске. У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Юрге. У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове, — сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

За минувшие 24 часа в регионе выявлено 189 случаев заражения вирусом, 163 кузбассовца вылечились. В целом в Кемеровской области погибли 868 человек, у которых ранее медики выявили COVID-19. 1 748 продолжают получать лечение.