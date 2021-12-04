Четыре человека скончались за сутки в Кузбассе от последствий COVID-19

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В оперативном штабе по COVID-19 в Кемеровской области сообщили данные об умерших жителях с подтвержденным коронавирусом.

За последние 24 часа на территории Кузбасса умерли еще четыре человека, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией. Все они скончались в результате серьезного поражения легких.

  • У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Топках.
  • У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
  • У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек, хронической болезни печени, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Промышленновском.
  • У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, анемии, онкопатологии. Она проживала в Новокузнецке.

За время пандемии в регионе жертвами коронавируса стали уже 1 591 человек. Ежедневно это число увеличивается. Всего к настоящему моменту среди кузбассовцев зафиксировано 75 877 случаев заражения. В 69 147 случаях заболевание удалось остановить.

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