Четыре человека скончались в кузбасских больницах после заражения коронавирусом

За минувшие сутки количество умерших пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Кузбассе увеличилось на четыре и достигло отметки в 1 138 человек. Подробности о последних жертвах коронавируса сообщили в правительственном Telegram-канале:

У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Березовском.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевском муниципальном округе.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

Согласно последним данным, всего за время пандемии в Кемеровской области заразились 51 870 граждан. Из них 49 064 пациента к настоящему моменту уже вылечились. Еще 1 668 человек продолжают получать лечение, а 10 064 зараженных остаются под наблюдением врачей в стационарах и на дому.