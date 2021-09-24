Четыре человека сгорели заживо при ДТП в Башкирии

В Башкортостане, Мелеузовском районе, на 166-м километре федеральной трассы Р-240, произошло столкновение двух “ГАЗелей” - грузовой и пассажирской.



Вследствие аварии пассажирское транспортное средство воспламенилось, четыре человека сгорели заживо. При этом грузовая машина получила значительные повреждения.

Отмечается, что среди жертв ДТП не было несовершеннолетних.



На место происшествия прибыли правоохранители и медики, выясняются все обстоятельства случившегося. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на осведомленный источник.