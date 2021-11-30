Четыре человека с патологиями скончались в Кузбассе после заражения COVID-19

За прошедшие сутки на территории Кемеровской области скончались еще четверо человек, у которых ранее медики подтвердили диагноз COVID-19.

– У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1928 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове, – согласно сводке.

По данным на утро 30 ноября, общее количество смертей в регионе достигло 1 575. Также медики поставили диагноз COVID-19 более 376 жителям региона за сутки. На данный момент медицинскую помощь получают 4 691, а под наблюдением врачей находятся 17 478/