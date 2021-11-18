Четыре человека с коронавирусом умерли в Кузбассе за день

За прошедшие сутки в Кузбассе скончались четверо человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". Власти сообщили подробности.

– У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, эндокринной патологии. Она проживала в Грамотеино.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, заболевания лёгких. Он проживал в Прокопьевске.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке, – говорится в сводке.

Также увеличилось число случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в Кузбассе заразились 69 789 граждан, а 1 530 из них скончались.