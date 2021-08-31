Четыре человека пострадали в ДТП после лобового столкновения легковушек в Кемерове

Сообщение об аварии на улице Волгоградской вблизи строения №35 поступило стражам порядка в 16:40. По предварительным данным, автомобиль Hyundai ехал со стороны проспекта Химиков и во время поворота в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев не предоставил преимущество в движении другой легковушке. Это привело к лобовому столкновению с Volkswagen Passat, который ехал по прямой навстречу. Движение на данном участке дороге было затруднено.

ДТП привело к травмированию четырех человек. Среди них 64-летний водитель Hyundai и его 56-летний пассажир. Также пострадали находящиеся в салоне второй легковушки люди: ее 24-летний водитель и его 21-летний спутник.

Также в ведомстве уточнили, что пострадавшие были доставлены в больницу, сейчас находятся на стационарном лечении. Стражам порядка предстоит выяснить все детали случившегося.