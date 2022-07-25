Четыре человека попали в больницу после ДТП на кемеровском перекрестке

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В кузбасской столице произошла жесткая автоавария с участием двух Toyota. В результате столкновения травмировались четыре человека. Все получают лечение в больнице.

В Сети очевидцы поделились кадрами с места жесткого ДТП, которое произошло в городе Кемерово в минувшую субботу, 23 июля, около 22:30 по местному времени. Судя по фото, в результате столкновения один из автомобилей получил серьезные повреждения переднего бампера. На месте происшествия работали медики, спасатели и стражи закона.


В кемеровской ГИБДД корреспонденту AVOKADO сообщили, что автоавария возникла на регулируемом пересечении ул. Волгоградской с ул. Сибиряков-Гвардейцев. Установлено, что 40-летний водитель Toyota RAV4 двигался по Волгоградской со стороны проспекта Химиков и при выполнении поворота налево (ул. Сибиряков-Гвардейцев) не предоставил преимущество в движении встречному транспортному средству, из-за чего произошло столкновение с Toyota Avensis, который ехал прямо по ул. Волгоградской.


Второй иномаркой управлял 45-летний мужчина. Оба получили травмы. Кроме того, пострадали и 40-летняя женщина, 39-летний мужчина, находившиеся на пассажирских местах в Avensis. Все четверо получают лечение в стационаре.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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