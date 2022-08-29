Четыре автомобиля попали в ДТП на кемеровском проспекте

В Сети появились кадры с последствиями массового ДТП, что произошло в столице Кузбасса вечером в воскресенье, 28 августа. Судя по кадрам, все машины-участники получили разной степени урон.

По информации кемеровской ГИБДД, сразу четыре транспортных средства столкнулись в районе проспекта Химиков, 43 к. Сигнал об инциденте стражи закона получили в 17:39.

– Автомобиль марки "Хендай" двигался по пр. Химиков, совершил столкновение с автомобилями марки "Киа" и "Тойота Пробакс". Автомобиль " Киа" после столкновения отбросило на автомобиль марки "Тойота Аква", после чего автомобиль " Киа" совершил наезд на дорожный знак, – уточнила собеседница AVOKADO.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Причинен материальный ущерб.