+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Четыре автомобиля попали в ДТП на кемеровском проспекте

1
Фото:  

На днях на одном из кемеровских проспектов в аварию попали сразу четыре автомобиля. Очевидцы поделились кадрами, на которых видны последствия от контакта.

В Сети появились кадры с последствиями массового ДТП, что произошло в столице Кузбасса вечером в воскресенье, 28 августа. Судя по кадрам, все машины-участники получили разной степени урон.


По информации кемеровской ГИБДД, сразу четыре транспортных средства столкнулись в районе проспекта Химиков, 43 к. Сигнал об инциденте стражи закона получили в 17:39.

Автомобиль марки "Хендай" двигался по пр. Химиков, совершил столкновение с автомобилями марки "Киа" и "Тойота Пробакс". Автомобиль " Киа" после столкновения отбросило на автомобиль марки "Тойота Аква", после чего автомобиль " Киа" совершил наезд на дорожный знак, – уточнила собеседница AVOKADO.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Причинен материальный ущерб.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39498

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined