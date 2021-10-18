Четверть жителей Кемерова и Новокузнецка выступили за ужесточение коронавирусных ограничений

По результатам проведенного исследования выяснилось, что и в Кемерове, и в Новокузнецке около четверти населения выступают за ужесточение уже действующих мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом в столице Кузбасса приверженцев этой идеи оказалось незначительно больше, чем в Новокузнецке: 27% против 26%.

Эти люди посчитали, что необходимо перевести работающее население на удаленный режим, что позволит освободить общественный транспорт и снизить вероятность заразиться коронавирусом по пути на место работы или обратно.

Еще 47% кемеровчан высказались против усиления ограничений. В Новокузнецке так ответил 51% респондентов.

Опрос проводился с 1 по 12 октября 2021 года сервисом по поиску работы SuperJob.

Напомним, Кемерово и Новокузнецк продолжают оставаться в числе лидеров по суточному приросту новых зараженных COVID-19.