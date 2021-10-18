Четверть жителей Кемерова и Новокузнецка выступили за ужесточение коронавирусных ограничений

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Специалисты провели опрос среди жителей Кемерова и Новокузнецка и предложили высказаться по поводу введенных ограничительных мер и их возможном усилении.

По результатам проведенного исследования выяснилось, что и в Кемерове, и в Новокузнецке около четверти населения выступают за ужесточение уже действующих мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом в столице Кузбасса приверженцев этой идеи оказалось незначительно больше, чем в Новокузнецке: 27% против 26%.


Эти люди посчитали, что необходимо перевести работающее население на удаленный режим, что позволит освободить общественный транспорт и снизить вероятность заразиться коронавирусом по пути на место работы или обратно.


Еще 47% кемеровчан высказались против усиления ограничений. В Новокузнецке так ответил 51% респондентов.


Опрос проводился с 1 по 12 октября 2021 года сервисом по поиску работы SuperJob.


Напомним, Кемерово и Новокузнецк продолжают оставаться в числе лидеров по суточному приросту новых зараженных COVID-19.

Да!
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