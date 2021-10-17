Четверо заболевших COVID-19 умерли в Кузбассе за сутки

По состоянию на утро 17 октября, в Кузбассе скончались четыре пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Информацией об умерших больных сообщили власти в официальном Telegram-канале:



У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Она проживала в Междуреченске.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове.

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Киселевске,– указано в сообщении.



За прошедшие сутки в Кемеровской области заболели 210 человек, с начала пандемии– 59 927. Лечение в настоящее время проходят 1 235 человека, под наблюдением врачей находятся еще 13 852. Выздоровели 188 человек, с начала пандемии– 57 303. Общее количество умерших с диагностированным COVID-19 составило 1389 человек.