Четверо заболевших COVID-19 умерли в Кузбассе за сутки

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Власти Кемеровской области рассказали о новых жертвах среди заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки умерли четыре человека.

По состоянию на утро 17 октября, в Кузбассе скончались четыре пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Информацией об умерших больных сообщили власти в официальном Telegram-канале:


У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Она проживала в Междуреченске.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологии. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове.
У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Киселевске,– указано в сообщении.

За прошедшие сутки в Кемеровской области заболели 210 человек, с начала пандемии 59 927. Лечение в настоящее время проходят 1 235 человека, под наблюдением врачей находятся еще 13 852. Выздоровели 188 человек, с начала пандемии57 303. Общее количество умерших с диагностированным COVID-19 составило 1389 человек.

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