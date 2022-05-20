По результатам рейда кузбасских стражей закона, который состоялся в минувшую среду, 18 мая, на территории кузбасской столицы к административной ответственности были привлечены четверо водителей, которые не должным образом осуществляли перевозку детей.

– Согласно Правилам, дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться только с использованием автокресла. Пассажиры в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем, – уточнили в ГИБДД Кемерова.

А вот на заднем сидении допускается использование штатных ремней безопасности. Наказание за данное правонарушение – штраф в размере 3 тысяч рублей.