Четверо водителей-нарушителей попались ГИБДД в ходе "детского" рейда

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На дорогах кузбасской столицы стражи закона проводили "охоту" на автомобилистов, которые перевозят детей. В результате рейда удалось поймать четверых нарушителей.

По результатам рейда кузбасских стражей закона, который состоялся в минувшую среду, 18 мая, на территории кузбасской столицы к административной ответственности были привлечены четверо водителей, которые не должным образом осуществляли перевозку детей.

– Согласно Правилам, дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться только с использованием автокресла. Пассажиры в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем, – уточнили в ГИБДД Кемерова.

А вот на заднем сидении допускается использование штатных ремней безопасности. Наказание за данное правонарушение – штраф в размере 3 тысяч рублей.

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