Четверо попали в больницу: "КамАЗ" столкнулся с автобусом в Кузбассе

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Правоохранители в Кемеровской области сообщили об автоаварии с пострадавшими.

Сегодня, 2 июня, в районе деревни Симаново Топкинского округа произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика. Предварительно установлено, что водитель "КамАЗа" с полуприцепом не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего столкнулся со следующим в попутном направлении автобусом Mercedes, который вез пассажиров из Новосибирска в Кемерово. От удара иномарка отлетела на встречную полосу, где по касательной столкнулась с автомобилем Scania.

‒ На момент ДТП в салоне общественного транспорта находилось 14 человек, четверо из них доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, еще шестерым пассажирам оказана медицинская помощь на месте, ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

На место происшествия также выдвинулись семь пожарных и две единицы техники. Как уточнили корреспонденту AVOKADO в кузбасском МЧС, помощь огнеборцев не потребовалась.


Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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