Четверо пациентов с COVID-19 скончались в Кузбассе за минувшие сутки

0
Фото:  

Сотрудники Минздрава в Кемеровской области опубликовали статистику по заболеваемости COVID-19 в регионе. За сутки в Кузбассе скончалось рекордное количество пациентов с коронавирусом.

За прошедший день в Кузбассе прирост количества смертей среди лечившихся от коронавируса граждан составил 4 случая. Так, общее количество погибших с COVID-19 граждан в Кузбассе составило 759 пациентов.


По данным властей на среду, 16 июня, также известно, что за прошедшие сутки заболевание коронавирусом было диагностировано у 91 кузбассовца. Одновременно с этим из больниц региона были выписаны 68 человек, лечившихся от китайского вируса.


Напомним, что ранее стало известно о том, что ужесточенные ограничения из-за коронавируса вернулись в Кузбасс. Позже стала известна причина ввода соответствующих мер.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26070

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined