Четверо пациентов с COVID-19 скончались в Кузбассе за минувшие сутки

За прошедший день в Кузбассе прирост количества смертей среди лечившихся от коронавируса граждан составил 4 случая. Так, общее количество погибших с COVID-19 граждан в Кузбассе составило 759 пациентов.

По данным властей на среду, 16 июня, также известно, что за прошедшие сутки заболевание коронавирусом было диагностировано у 91 кузбассовца. Одновременно с этим из больниц региона были выписаны 68 человек, лечившихся от китайского вируса.

Напомним, что ранее стало известно о том, что ужесточенные ограничения из-за коронавируса вернулись в Кузбасс. Позже стала известна причина ввода соответствующих мер.