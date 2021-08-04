Четверо новокузнечан попали под суд за фиктивные ДТП ради страховки

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Суд рассмотрит дело о мошенничестве со страховыми выплатами в отношении четверых новокузнечан. Мужчины устраивали постановочные автоаварии, чтобы получать компенсации.

В Новокузнецке в суд направлено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования", фигурантами которого стали четверо горожан. По данным полиции, сообщники занимались организацией так называемых "автоподстав" с целью получить от страховщиков деньги. Придумал схему 42-летний горожанин, который впоследствии привлек двоих знакомых.

— Сам он выбирал место для столкновений, а также приобретал для этого заведомо неисправные или поврежденные транспортные средства. <...> В результате двух ДТП участники группы неправомерно получили страховые выплаты в размере 1,4 млн рублей, — рассказали в кузбасском ГУ МЧС.

Позже к мошенникам присоединился аварийный комиссар, который раскусил злоумышленников. Мошенник предложил ему деньги за "молчание", а после всех горожан задержали правоохранители.


После проведенного комплекса экспертиз дело ушло в суд. Максимальное наказание за мошенничество предполагает

пять лет лишения свободы.

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