Четверо кузбассовцев стали жертвами COVID-19 за сутки

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Медики Кемеровской области зафиксировали четыре случая смерти пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки.

Сообщается, что по состоянию на утро 6 ноября четыре жителя Кузбасса скончались от последствий коронавируса. Таким образом, общее количество умерших в регионе с начала пандемии составило 1486 человек.


Подробнее о состоянии жертв коронавируса рассказали власти в официальном Telegram-канале.


У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Междуреченске.

У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.

Кроме того, за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 326 жителей региона. Выздоровели за минувшие 24 часа 259 человек. Еще 2 299 находятся на лечении, а 15 825 под наблюдением специалистов.

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