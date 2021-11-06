Четверо кузбассовцев стали жертвами COVID-19 за сутки

Сообщается, что по состоянию на утро 6 ноября четыре жителя Кузбасса скончались от последствий коронавируса. Таким образом, общее количество умерших в регионе с начала пандемии составило 1486 человек.

Подробнее о состоянии жертв коронавируса рассказали власти в официальном Telegram-канале.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.



У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.



У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Междуреченске.



У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.



Кроме того, за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 326 жителей региона. Выздоровели за минувшие 24 часа 259 человек. Еще 2 299 находятся на лечении, а 15 825 – под наблюдением специалистов.