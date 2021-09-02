Четверо кузбассовцев скончались за сутки от осложнений коронавируса

По данным на четверг, 2 сентября, за день скончались сразу четыре жителя Кузбасса с COVID-19.

– У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Таштаголе.

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени. Она проживала в Калтане.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове,– следует из данных местных властей.

Напомним, суточный прирост больных коронавирусом в Кузбассе составил 172 человека. Лидером по числу выявленных случаев стал Кемерово, там медики диагностировали опасную инфекцию у 34 человек. В настоящий момент лечение продолжают получать 1 639 кузбассовцев, под наблюдением врачей находятся 9 453 жителей региона.