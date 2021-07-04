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Четверо кузбассовцев скончались от коронавируса за минувшие 24 часа

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Жертвами COVID-19 в Кемеровской области за прошедший день стали четверо человек.

По данным властей, у погибших от коронавируса кузбассовцев были патологии, также оказавшие влияние на ухудшение состояние их здоровья.

– У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Березовском.
У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Она проживала в Ижморском муниципальном округе.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита, сахарного диабета. Он проживал в Анжеро-Судженске.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сердечно сосудистой системы, онкопатологии, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове. , – говорится в сводке за 4 июля.

Кроме того, сегодня стало известно о 170 новых выявленных случаях заражения COVID-19 среди жителей Кемеровской области. Больше всего инфицированных оказалось в региональном центре и Новокузнецке.


За все время пандемии в Кузбассе диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 40 790 раз. На сегодняшний день лечение получают 1 574 человека, под наблюдением находится еще 8 244 потенциальных носителей вируса. Число жертв инфекции в регионе достигло 838.

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