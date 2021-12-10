Четверо кузбассовцев скончались от COVID-19 за сутки

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Власти Кемеровской области рассказали о новых жертвах коронавируса в регионе.

По состоянию на утро 10 декабря, за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались четверо кузбассовцев. Общее количество жертв достигло 1 615 человек. Кроме того, за прошедшие 24 часа медики зафиксировали 356 новых случаев заражения опасным вирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболели 78 025 человек.


Власти региона сообщили следующие данные о сопутствующих заболеваниях новых жертв COVID-19:

  • У мужчины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживал в Полысаеве.
  • У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.
  • У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы. Она проживала в Кемерове.
  • У женщины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Крапивинском муниципальном округе.

За минувшие сутки выписаны 253 кузбассовца, 5 748 ‒ продолжают лечение. Под наблюдением медиков ‒ 12 815 человек.

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