Четверо кузбассовцев с заболеваниями сердца скончались от COVID-19 за сутки

Согласно информации властей, за минувшие сутки в Кузбассе не смогли справиться с коронавирусной инфекцией четыре человека. Погибшие проживали в следующих муниципалитетах:

— У мужчины 1929 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Она проживала в Мариинске.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни легких, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове, — сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 786 пациентов с ранее диагностированным заболеванием. За прошедшие 24 часа в Кемеровской области выявлено 149 новых случаев заражения COVID-19. В настоящее время на лечении находятся 1 000 человек.