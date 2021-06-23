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Четверо кузбассовцев с заболеваниями сердца скончались от COVID-19 за сутки

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Еще несколько жителей Кемеровской области стали жертвами китайского вируса за последние сутки. Власти рассказали, в каких муниципалитетах жили умершие.

Согласно информации властей, за минувшие сутки в Кузбассе не смогли справиться с коронавирусной инфекцией четыре человека. Погибшие проживали в следующих муниципалитетах:

У мужчины 1929 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Она проживала в Мариинске.
У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни легких, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове, — сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 786 пациентов с ранее диагностированным заболеванием. За прошедшие 24 часа в Кемеровской области выявлено 149 новых случаев заражения COVID-19. В настоящее время на лечении находятся 1 000 человек.

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