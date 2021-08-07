Четверо кузбассовцев с коронавирусом скончались за сутки

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Власти Кемеровской области сообщили о гибели четверых человек, лечившихся от COVID-19.

По данным на утро 7 августа, за минувший день в Кузбассе с диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались четыре пациента. Власти рассказали, какие патологии были выявлены у погибших.

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Березовском. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Междуреченске.
У женщины 1953 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Новокузнецке, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии в регионе не пережили встречу с COVID-19 1 013 человека. Также за последние сутки медики зафиксировали 194 новых случая заражения вирусом. В настоящее время на лечении находятся 1 915 пациентов. В целом по региону обнаружено уже 47 469 случаев инфицирования.

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