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Четверо кузбассовцев с коронавирусом скончались за сутки

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Еще несколько человек стали жертвами опасной инфекции за минувшие сутки в Кемеровской области. Власти рассказали, где проживали погибшие.

По данным на утро 13 июля, за прошедшие 24 часа в Кузбассе с диагнозом "коронавирусная инфекция" умерли четыре пациента. Они проживали в разных муниципалитетах.

— У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Юрге. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы, патологии эндокринной системы. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, — говорится в сообщении властей.

Таким образом, с начала пандемии в регионе не пережили встречу с COVID-19 883 человека. Также за последние сутки медики зафиксировали 205 новых случаев заражения вирусом. В настоящее время на лечении находятся 1 811 пациентов.

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