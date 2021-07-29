Четверо кузбассовцев с диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки

По состоянию на четверг, 29 июля, в Кузбассе зарегистрировано сразу четыре новых смертельных случаев от заражения COVID-19.

— У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Салаире.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Беловском муниципальном районе.

У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Юрге.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, — сообщили в власти Кузбасса.

Также стало известно о 206 новых случаях заражения, которые были выявлены в регионе. Чуть меньше заболевших, а точнее 195 жителей Кузбасса смогли побороть вирус и покинули стены больниц.

В общей сложности с начала пандемии медики оказывали помощь 45 668 людям, а еще 1 919 человек продолжают получать лечение. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 462 пациентов. С начала пандемии 967 заболевших не смогли пережить встречу с COVID-19.