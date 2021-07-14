Четверо человек скончались в Кузбассе после заражения китайским вирусом

По данным на утро 14 июля, еще четверо пациентов с китайским вирусом скончались на территории Кузбасса за минувшие сутки. Местные власти сообщили, что их болезнь протекала на фоне патологий.

– У женщины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы системы. Она проживала в Кемеровском районе.

У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецком районе, – следует из информации в сводке.

На данный момент общее количество смертей в регионе составило 887. При этом суточный прирост больных COVID-19 в Кузбассе опять достиг новых значений. Под медицинским наблюдением продолжают оставаться 10 793 человек, а получать лечение – 1 820