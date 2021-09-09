Четверо человек скончались в Кузбассе от осложнений COVID-19

По данным на четверг, 9 сентября, сразу четверо жителей региона скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
– У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекла на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске.
У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.
У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Беловском муниципальном округе,–прокомментировали в правительстве региона.
Напомним, суточный прирост больных в Кузбассе составил 167 человек. Всего с начала пандемии заболели 53 403 жителей региона, скончались 1 183 из них. В настоящий момент лечение получают 1 519 пациентов, под наблюдением медиков находятся 9 087 граждан из области.
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