Четверо человек попали в больницу после мощного ДТП в Новокузнецке

Автомобильная авария произошла в минувшую субботу, 28 мая, в Новокузнецке около 18:40 в районе Заводского шоссе . Участницами ДТП стали две женщины, одна из которых грубо нарушила ПДД во время управления транспортом.

– Suzuki Grand Vitara, двигаясь из Центрального района в Заводской, выехал на полосу встречного движения, где спровоцировал столкновение с Toyota bB, которая двигалась по направлению к центру, – прокомментировали инцидент в ГИБДД Кузбасса.

Отмечается, что обе автомобилистки и два их пассажира оказались травмированы и были госпитализированы в больницу.

Судя по видео с места инцидента, машины получили серьезные повреждения, а у одной из них оказалась полностью уничтожена передняя сторона.