Четверо больных COVID-19 пациентов из Кузбасса скончались

0
Фото:  

За прошедший день в Кемеровской области увеличилось количество жертв коронавируса.

По данным оперштаба на утро понедельника, 14 июня, в шахтерском крае погибли еще четверо коронавирусных пациентов.

– У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне скелетной травмы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Киселевске. У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек. Она проживала в Белове.
У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек. Он проживал в Кемерове, – следует из данных местных властей.

Общее количество смертей, по версии оперштаба, достигло 752. Прирост больных за сутки составил 86. За все время пандемии китайским вирусом заболели 37 948 человек, а выздоровели из них 36 565.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26006

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined