Четверо больных COVID-19 пациентов из Кузбасса скончались

По данным оперштаба на утро понедельника, 14 июня, в шахтерском крае погибли еще четверо коронавирусных пациентов.
– У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне скелетной травмы, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Она проживала в Киселевске. У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек. Она проживала в Белове.
У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек. Он проживал в Кемерове, – следует из данных местных властей.
Общее количество смертей, по версии оперштаба, достигло 752. Прирост больных за сутки составил 86. За все время пандемии китайским вирусом заболели 37 948 человек, а выздоровели из них 36 565.
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