Четверо богатырей за сутки родились в кемеровской больнице

В кемеровской детской областной больнице в один день родились сразу несколько уникальных детей, которых медики уже окрестили богатырями. Оказалось, что вес самого крупного малыша в отделении составил 4 килограмма 900 граммов, он оказался мальчиком.

– За сутки - четыре богатыря и богатырши.​ Самый крупный исполин​ -​ мальчик весом​ 4 кг​ 900 гр.​ ​ Такое случается нечасто! – рассказали в Instagram медучреждения.

Вес новорожденных девочек варьировался от 3 800 до 4 000 килограммов.

В общей сложности в День матери на свет появились 14 малышей: 11 мальчиков и три малышки.