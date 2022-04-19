Червивые консервы попали на продажу в кузбасском магазине

По словам интернет-пользователя, некачественный товар он приобрел в торговой точке в Тыргане в Прокопьевском районе Кузбасса. Он отметил, что в банке, действительно, оказалась печень с трески, но в качестве "добавки" в металлической таре находились еще и черви, что потребитель счел неаппетитным.

Рассказчик также призвал земляков к осторожности при употреблении каких-либо продуктов и призвал граждан проверять съедобные покупки на наличие "сюрпризов".

В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте", где появился пост, посоветовали автору не выбрасывать испорченные консервы, а отнести их в Роспотребнадзор.