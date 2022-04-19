Червивые консервы попали на продажу в кузбасском магазине

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В одном из кузбасских магазинов жители области приобрели металлическую банку с печенью трески. Правда аппетит покупателя отпал после вскрытия товара: рыбный деликатес оказался с червями и душком.

По словам интернет-пользователя, некачественный товар он приобрел в торговой точке в Тыргане в Прокопьевском районе Кузбасса. Он отметил, что в банке, действительно, оказалась печень с трески, но в качестве "добавки" в металлической таре находились еще и черви, что потребитель счел неаппетитным.


Рассказчик также призвал земляков к осторожности при употреблении каких-либо продуктов и призвал граждан проверять съедобные покупки на наличие "сюрпризов".


В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте", где появился пост, посоветовали автору не выбрасывать испорченные консервы, а отнести их в Роспотребнадзор.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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