Черный снег испугал жителей кузбасского города

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Жители одного из городов Кемеровской области заявили о неудовлетворительной экологической ситуации.

Накануне в социальных сетях появились фотографии, сделанные пользователями из Киселевска. На одном из снимков горожане запечатлели густой темный дым, висящий над городом, а на другом ‒ почерневший снег.

‒ "Ужас", "Сажа!" ‒ написали в комментариях кузбассовцы.

Часть пользователей, однако, не разделила общего возмущения и отметила, что подобная ситуация является обычной для небольших городов, вблизи которых находятся разрезы.


Отметим, что вопрос экологии в Кузбассе поднимается регулярно. Ранее редакция AVOKADO писала о проверке, организованной прокуратурой в связи с сообщениями о загрязнении воздуха в Киселевске. Областная столица вошла в рейтинг городов России с самым неудовлетворительным состоянием атмосферного воздуха.

Да!
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