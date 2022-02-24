Черный лед появился в хоккейной коробке новой Арены в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса на строящейся Арене Кузнецких Металлургов появился лед, о чем сообщил градоначальник Сергей Кузнецов. Правда местных жителей смутил внешний вид скользкого покрытия.

Лед появился на Арене Кузнецких Металлургов в Новокузнецке, а после заливки хоккейную коробку сразу же опробовал мэр. Информация появилась в социальных сетях, где чиновник разместил видеозаписи со своего проката на коньках.

Важный этап - пусконаладочные работы начались. Холодильное оборудование запустили. Все компрессоры работают, сейчас специалисты начинают налаживать регулировку режимов. Первые 1,5 см льда наморожены, следует из текста сообщения.

Кузнецов также отметил, что через несколько дней на лед выйдет заливочная машина, а затем он будет полностью разморожен, чтобы проверить исправность системы слива воды с чаши Арены. Таких комплексных этапов будет несколько, чтобы выставить автоматику.


При этом в комментариях местные жители обратили внимание на необычный цвет льда, который, по мнению аудитории Instagtam, выглядит черным. Некоторые с иронией подметили, что лед соответствует неблагоприятной экологической обстановке в городе "какой снег в кузне, такой и лед", указал мужчина.

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