Черный лед появился в хоккейной коробке новой Арены в Новокузнецке

Лед появился на Арене Кузнецких Металлургов в Новокузнецке, а после заливки хоккейную коробку сразу же опробовал мэр. Информация появилась в социальных сетях, где чиновник разместил видеозаписи со своего проката на коньках.

– Важный этап - пусконаладочные работы начались. Холодильное оборудование запустили. Все компрессоры работают, сейчас специалисты начинают налаживать регулировку режимов. Первые 1,5 см льда наморожены, – следует из текста сообщения.

Кузнецов также отметил, что через несколько дней на лед выйдет заливочная машина, а затем он будет полностью разморожен, чтобы проверить исправность системы слива воды с чаши Арены. Таких комплексных этапов будет несколько, чтобы выставить автоматику.

При этом в комментариях местные жители обратили внимание на необычный цвет льда, который, по мнению аудитории Instagtam, выглядит черным. Некоторые с иронией подметили, что лед соответствует неблагоприятной экологической обстановке в городе "какой снег в кузне, такой и лед", указал мужчина.