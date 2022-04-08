Черный дым в небе встревожил кузбассовцев

Сегодня, 8 апреля, пользователи социальных сетей разместили снимок, на который попал столб черного дыма в Яшкино. Кузбассовцы предположили, что в поселке произошло возгорание.

Журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кемеровской области. Представители ведомства рассказали, что в населенном пункте горит частный дом. Пожар возник в одном из зданий на переулке Ленинском. Сейчас на месте работают огнеборцы, рассказали корреспонденту AVOKADO в кузбасском МЧС.

Обстоятельства произошедшего на момент выхода новости выясняются.