Черный дым поднялся над вокзалом в Кемерове

Сегодня, 5 августа, кемеровчане разместили в социальных сетях фотографии, на которых оказался запечатлен столб черного дыма, поднявшийся вблизи городского ж/д вокзала. На снимках видно, что дым распространился и по территории автовокзала.

Чтобы выяснить подробности произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Сотрудники министерства рассказали, что загорелся мусор на открытой территории.

На момент выхода новости возгорание ликвидировано.