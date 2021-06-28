Черные тараканы вынудили кемеровчан обратиться за помощью к властям в Сети

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы пожаловались властям на тараканов, которые "оккупировали" вход в подъезд многоэтажки.

Членистоногие оказались замечены в многоквартирном доме по адресу Пионерский бульвар жилое строение №8А в Кемерове. Жители на просторе Сети заверили, что черные тараканы в темное время суток "оккупируют" крыльцо подъезда.

— Вечером после работы в 23:00, заходя в третий подъезд, я увидела просто ужасную антисанитарию: вся бетонная плита перед домофоном была усыпана ОГРОМНЫМИ ЧЕРНЫМИ ТАРАКАНАМИ! — заверила свидетельница.

Кроме того она отметила, что причиной появления насекомых могли стать пожилые соседки, подкармливающие бездомных кошек различной едой, остатки которой доедали усатые обитатели подъезда.


В качестве ответа власти пояснили уроженке кузбасской столицы, что дезинсекционные мероприятия в подвале по плану проводились два раза в месяц и на 17 июня 2021 года специалисты оценили санитарное состояние дворовой территории дома как удовлетворительная.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26521

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined