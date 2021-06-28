Черные тараканы вынудили кемеровчан обратиться за помощью к властям в Сети

Членистоногие оказались замечены в многоквартирном доме по адресу Пионерский бульвар жилое строение №8А в Кемерове. Жители на просторе Сети заверили, что черные тараканы в темное время суток "оккупируют" крыльцо подъезда.

— Вечером после работы в 23:00, заходя в третий подъезд, я увидела просто ужасную антисанитарию: вся бетонная плита перед домофоном была усыпана ОГРОМНЫМИ ЧЕРНЫМИ ТАРАКАНАМИ! — заверила свидетельница.

Кроме того она отметила, что причиной появления насекомых могли стать пожилые соседки, подкармливающие бездомных кошек различной едой, остатки которой доедали усатые обитатели подъезда.

В качестве ответа власти пояснили уроженке кузбасской столицы, что дезинсекционные мероприятия в подвале по плану проводились два раза в месяц и на 17 июня 2021 года специалисты оценили санитарное состояние дворовой территории дома как удовлетворительная.