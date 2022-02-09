Черные сугробы в Новокузнецке повергли в шок интернет-пользователей

Жители южной столицы Кузбасса испытали шоковое состояние после того, как в очередной раз вышли на улицу: белые сугробы сменили свой цвет на черный. В результате очевидцы забили тревогу об экологической обстановке в городе в Сети.

При этом в комментариях интернет-пользователи заявили, что, действительно, после прогулок по Новокузнецку остаться чистыми невозможно. Некоторые отметили, что до второго крупного центра добрался "знаменитый прокопьевский снег".

— "Самый чистый что вещи ребенка после одной прогулки просто так не отстирать голимая сажа, как будто в шахте погулял или где похлеще", "Мне кажется, что пора уже считать онкологических больных, а не ковидных, с нашей экологией!!!" — высказалась аудитория.

Отмечается, что фотографии автору удалось сделать в Новобайдаевском районе города.