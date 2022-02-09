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Черные сугробы в Новокузнецке повергли в шок интернет-пользователей

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Фото:  

В Сети новокузнечане "похвастались" черными сугробами на улицах, что спровоцировало активные обсуждения неблагоприятной экологической обстановки в городе.

Жители южной столицы Кузбасса испытали шоковое состояние после того, как в очередной раз вышли на улицу: белые сугробы сменили свой цвет на черный. В результате очевидцы забили тревогу об экологической обстановке в городе в Сети.


При этом в комментариях интернет-пользователи заявили, что, действительно, после прогулок по Новокузнецку остаться чистыми невозможно. Некоторые отметили, что до второго крупного центра добрался "знаменитый прокопьевский снег".

"Самый чистый что вещи ребенка после одной прогулки просто так не отстирать голимая сажа, как будто в шахте погулял или где похлеще", "Мне кажется, что пора уже считать онкологических больных, а не ковидных, с нашей экологией!!!" высказалась аудитория.

Отмечается, что фотографии автору удалось сделать в Новобайдаевском районе города.

Фото: Instagram / @nvkzdtp

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