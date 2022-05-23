Черноволосый мужчина пропал без вести в Кузбассе

Ломин Максим Николаевич 1980 года рождения проживает в селе Березово Кемеровского района. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 12 мая 2022 года.

Рост пропавшего составляет 175 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы черные с проседью. Глаза карие. Был одет в черную кофту, синие джинсы, черные кроссовки и черную кепку, следует из ориентировки ПО "Лиза Алерт".



Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем сельчанине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски голубоглазого худощавого кузбассовца, мужчины в темно-сером жилете, алтайца с крупным шрамом на лице, а также юргинца в белой куртке и очках.