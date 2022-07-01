Черноволосая женщина с дамской сумочкой исчезла в Кузбассе

По данным поисковиков, местонахождение Светланы Николаевны Нарежной остается неизвестным с 30 июня 2022 года. Из ориентировки следует, что тогда она ушла из дома в неизвестном направлении и исчезла.

Приметы пропавшей: рост 175 см, худощавое телосложение, черные волосы, зеленые глаза. Была одета в черный жилет, белую рубашку, синие джинсы и черные кроссовки. При себе у нее была черная дамская сумочка.

Если вам что-либо известно о том, где жительница Новокузнецка находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.