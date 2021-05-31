Незаконную деятельность кузбассовец вел в октябре 2020 года. Именно тогда он, не имея разрешительных документов, противозаконно повалил 10 деревьев, которые принадлежат Новокузнецкому городскому округу, недалеко от кладбища. Таким образом, мужчина нанес ущерб на общую сумму 63 тысячи рублей. Указанный размер денежных средств, как отметили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса, является крупным.

Так, описанные выше обстоятельства стали причиной для проведения проверки прокурором Куйбышевского района города. В итоге был предъявлен иск о взыскании с мужчины суммы причиненного ущерба в доход муниципального бюджета на сумму аналогичную той, на которую и был причинен ущерб – 63 тысячи рублей.

В суде мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, в крупном размере). В качестве наказания его приговорили к 1 году условного лишения свободы с испытательным сроком в аналогичный срок - 1 год. Кроме того, его также обязали возместить весь ущерб, причиненный деятельностью.