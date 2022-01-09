Черноглазый кузбассовец с сумкой на ремне пропал без вести

По данным поисковиков, Тимошенко Иван Анатольевич из города Березовский в Кемеровской области пропал 21 ноября 2021 года, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы кузбассовца: рост 186 сантиметров, нормальное телосложение, волосы черные, глаза черные. Когда его видели в последний раз, был одет в черный удлиненный пуховик, темно-коричневые штаны и коричневые полусапоги.

– С собой: черная сумка на ремне, – говорится в сообщении.

Если вам что-либо известно о том, где мужчина находится сейчас, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 либо 112.