Специалисты приняли решение о продлении режима "черное небо" на территории кузбасской столицы. Так, метеорологические условия можно считать неблагоприятными до 18:00 субботы, 16 апреля.
– В Кемерове ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, – пояснили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
На этот период всем предприятиям города рекомендовано уменьшить количество вредных выбросов в воздух, чтобы не усугублять ситуацию.
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