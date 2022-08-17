В одной из групп "ВКонтакте" появились фотографии, сделанные жителями Киселевска. На снимке видна темная пыль, облепившая автомобиль. Экологическая обстановка вызвала возмущение горожан.
‒ Киселевск-Чернобыль. Это какой-то кошмар. Чем мы дышим? ‒ посетовали кузбассовцы.
Комментаторы разделили возмущение авторов фотографий, а также предположили, что испытывают сильные головные боли именно из-за регулярного вдыхания такой пыли.
Ранее киселевчане сравнили свой город с Марсом.
Фото: ВКонтакте / Новости Прокопьевск Киселевск
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