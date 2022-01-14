Черная пятница в Идентичном Кемерово!

Среди товаров с приятной ценой шопперы. Но необычные, а идентичные! Вот, например, вельветовые, цвЕта горохового супа, как наши дома в центре города. А вот зеленые, как наш бор, и волнистые, как Томь… И все – с надписями про Кемерово: "Быть суровым – нормально", "Трубы-маяки на берегу реки", "Суровая и красивая" и другие.
В ассортименте онлайн-магазина со скидкой сейчас можно найти также и шопперы с изображениями от местных художников.
Отличное дополнение к любому подарку – открытки. Особенно, если они про родные места. Узнаваемые улицы, городские образы, мифы легенды Кемерова проиллюстрировали кузбасские художники, дизайнеры и фотографы.
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