Черная пятница в Идентичном Кемерово!

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Онлайн-магазин "Идентичный Кемерово" объявляет Черную пятницу. Только 14 января все товары в можно купить со скидкой 30% по промокоду IDKEM.

Среди товаров с приятной ценой шопперы. Но необычные, а идентичные! Вот, например, вельветовые, цвЕта горохового супа, как наши дома в центре города. А вот зеленые, как наш бор, и волнистые, как Томь… И все – с надписями про Кемерово: "Быть суровым – нормально", "Трубы-маяки на берегу реки", "Суровая и красивая" и другие.

В ассортименте онлайн-магазина со скидкой сейчас можно найти также и шопперы с изображениями от местных художников.

Отличное дополнение к любому подарку – открытки. Особенно, если они про родные места. Узнаваемые улицы, городские образы, мифы легенды Кемерова проиллюстрировали кузбасские художники, дизайнеры и фотографы.


Делитесь своими покупками в инстаграм – отмечайте страничку магазина @idkemerovo. Добавим толику счастья в суровые декабрьские будни!

Да!
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