Черная проточная вода возмутила жителей кузбасского поселка

Интернет-пользователь из поселка Чертинский в Кемеровской области распространил в Сети сообщение, что на указанной территории люди страдают из-за низкого качества проточной воды. Из текста поста следует, что грязь просачивается через краны в доме на улице Клубная, 42.

– Вот такая вода бежит у нас третий день. Отлично начался 2022 год. И к кому с этим обращаться? Водоканал отмахивается. – прокомментировал ситуацию мужчина.

В качестве подтверждения своих слов, он прикрепил фотографию из ванной комнаты. Судя по опубликованному кадру, на белую эмаль бежит темно-коричневого оттенка вода, которая оставляет черный осадок.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители Кузбасса оказались вынуждены выживать без холодной воды.