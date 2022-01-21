Черная проточная вода возмутила жителей кузбасского поселка

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Жители кузбасского поселка Чертинский на протяжении трех дней вынуждены умываться грязной водой, которая бежит из-под крана.

Интернет-пользователь из поселка Чертинский в Кемеровской области распространил в Сети сообщение, что на указанной территории люди страдают из-за низкого качества проточной воды. Из текста поста следует, что грязь просачивается через краны в доме на улице Клубная, 42.

Вот такая вода бежит у нас третий день. Отлично начался 2022 год. И к кому с этим обращаться? Водоканал отмахивается. прокомментировал ситуацию мужчина.

В качестве подтверждения своих слов, он прикрепил фотографию из ванной комнаты. Судя по опубликованному кадру, на белую эмаль бежит темно-коричневого оттенка вода, которая оставляет черный осадок.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители Кузбасса оказались вынуждены выживать без холодной воды.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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