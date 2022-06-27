Черная "приора"сгорела у памятника Ленину в Междуреченске

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Фото:  

В одном из городов Кузбасса на минувших выходных местные жители наблюдали за тем, как пламя уничтожало "приору" у городского памятника.

В Сети интернет-пользователи поделились видео пожара в легковом автомобиле, который, по словам автора, загорелся у памятника Ленина в городе Междуреченск. Уточняется, что ЧП произошло в минувшие выходные 25 июня.


На фото видно, что пламя полностью объяло авто, а на место выезжали пожарные. В свою очередь в ГУ МЧС журналисту AVOKADO сказали, что сигнал об инциденте поступил в 20:40, а на тушение были отправлены шесть человек и две автоцистерны.

На момент прибытия машина была охвачена пламенем. В результате выгорел салон, обгорел моторный отсек, сгорело правое переднее колесо, – рассказала собеседница.

Отмечается, что инцидент произошел из-за неисправного оборудования в транспортном средстве.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что иномарка сгорела в кемеровской деревне.

Видео: Инцидент Кузбасс

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