В Сети интернет-пользователи поделились видео пожара в легковом автомобиле, который, по словам автора, загорелся у памятника Ленина в городе Междуреченск. Уточняется, что ЧП произошло в минувшие выходные 25 июня.

На фото видно, что пламя полностью объяло авто, а на место выезжали пожарные. В свою очередь в ГУ МЧС журналисту AVOKADO сказали, что сигнал об инциденте поступил в 20:40, а на тушение были отправлены шесть человек и две автоцистерны.

– На момент прибытия машина была охвачена пламенем. В результате выгорел салон, обгорел моторный отсек, сгорело правое переднее колесо, – рассказала собеседница.

Отмечается, что инцидент произошел из-за неисправного оборудования в транспортном средстве.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что иномарка сгорела в кемеровской деревне.