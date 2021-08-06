Чемпионат мира по парашютному спорту и мультиформатный фестиваль пройдут в Кузбассе

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В субботу, 7 августа, в Кемеровской области начнется самый крупный в истории чемпионат мира по парашютному спорту "Мондиаль - 2020", который завершится мультиформатным фестивалем.

В рамках чемпионата Кузбасс примет около 550 парашютистов из 32 стран мира, включая государства Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы. Соревнования будут проходить в две недели на двух разных аэродромах: "Кемерово-Северный" и "Танай". Последний при этом признан среди спортсменов одной из самых обеспеченных и красивых дропзон в мире.


Всего на чемпионате будет представлено семь различных дисциплин парашютного спорта. Традиционные соревнования на точность приземления пройдут в Кемерове. Спортсменам после отделения от самолета предстоит попасть в небольшую мишень на земле. Остальные шесть дисциплин можно будет увидеть на Танае. Там парашютисты будут соревноваться в групповой акробатике, купольных пилотировании и акробатике, скоростном падении, в артистической дисциплине и вингсьют-дисциплине.


Завершиться чемпионат мира мультиформатным фестивалем "НЕБОФЕСТ", который состоится 15 августа на аэродроме "Кемерово-Северный". В программу войдут авиашоу, выставка самолетов и вертолетов, воздушные шары и прыжки с парашютом. Также для участников мероприятия будут работать различные площадки, в том числе детские.


На фестивале также выступят Найк Борзов, группа "Маша и Медведи" и Ваня Дмитриенко.

Да!
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