Чемпион мира по хоккею из Кемерова покончил с собой в 40 лет

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Известный спортсмен свел счеты с жизнью в кузбасской столице. На момент гибели многократному чемпион мира по хоккею исполнилось 40 лет.

Трагический инцидент произошел в среду, 28 апреля. В городе Кемерово погиб экс-голкипер "Кузбасса" и игрок национальной сборной России по хоккею с мячом Роман Гейзель.

– Сегодня, 28 апреля, в Кемерове ушел из жизни Роман Гейзель <...> Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного, – говорится в публикации.

Информацию о гибели сообщили в Федерации хоккея с мячом России. По предварительным данным, спортсмен покончил с собой, передает издание "Советский спорт".

За спортивную карьеру Гейзелю в составе хоккейного клуба "Кузбасс" удалось завоевать Кубок России в 2003 и 2007 годах, а также 10 медалей чемпионата страны (четыре серебряных и шесть бронзовых). Выступая за сборную он четырежды побеждал на чемпионатах мира (2006-2008, 2011) и дважды был признан лучшим голкипером сезона (2005 и 2011).

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