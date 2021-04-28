Человек пострадал в загоревшейся иномарке на трассе в Кузбассе

Сигнал о происшествии на трассе Р-255 в Топкинском районе поступил 28 апреля в 6:20. Там загорелся грузовой автомобиль Mercedes 2012 года выпуска. На место отправились шестеро пожарных, на момент прибытия которых транспорт был полностью объят огнем.

По информации ГУ МЧС Кузбасса, предоставленной сайту VSE42.Ru, в результате пожара большегруз полностью сгорел. По предварительным данным, это произошло из-за неисправности электрооборудования.

Также в экстренных службах региона сообщили порталу, что в пожаре пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами.