Человек пострадал в тройном ДТП с грузовиком в Новокузнецке

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Лихач на грузовике спровоцировал тройное ДТП с пострадавшим в Новокузнецке.

Накануне в четверг, 20 января, на Заводском шоссе в южной столице Кузбасса произошло ДТП с участием сразу трех машин: "ГАЗель", Toyota RAV4 и Skoda Octavia. Стражи закона получили сигнал о происшествии около 14:45 по местному времени.


По предварительным данным, водитель крупногабаритного транспорта решил перестроиться на другую полосу, однако попытка не увенчалась успехом, и он допустил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался в попутном направлении.

– После удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем Skoda Octavia, – уточнили AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.

Виновником назван водитель грузовика, нарушивший правила перестроения. Водителя чешской иномарки увезли в больницу.

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